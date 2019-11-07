Мэрия Воронежа стала выдавать в три раза меньше разрешений на строительство

С начала 2019 года мэрия Воронежа выдала разрешения на строительство лишь 300 тыс. кв.м жилья. В прошлом году показатель превысил 1 млн кв.м. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин в ходе пресс-конференции.

«За 10 месяцев текущего года мы выдали разрешения на строительство 300 тыс. кв. м. жилья. И это не потому, что бумаги не даем людям, а из-за того, что больше не заявляются,— пояснил градоначальник.— Это может служить тревожным звонком. Очевидно, те девелоперы, которые имели возможность строить ранее, не являясь крупнейшими игроками рынка, ставят сегодня по определенным причинам свои планы на стоп. Может, это связано с введением счетов-эскроу».

«В прошлом году мы выдали разрешений более чем на 1 млн кв. м. жилья. Понятно, что за год дома не возводятся и работы по ним идут сегодня. Наверное в большем своем количестве объекты будут введены в следующем году. То есть, показатели по вводу, наверное, еще год-два мы выполним. Но уже в 2022-м, при таком темпе выдачи разрешений, это будет очень серьезный вопрос»,— добавил господин Кстенин.

Мария Старикова