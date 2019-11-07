Краснодарское ООО «Восход» оштрафовано на полмиллиона за взятку приставу

В отношении ООО «Восход» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого компанию оштрафовали 500 тыс. руб., информирует пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным правоохранительных органов представитель предприятия, занимающегося арендой автотранспорта, передал взятку судебному приставу в размере 15 тыс. руб. Деньги предназначались за помощь в уменьшении взыскания по налогам и сборам.

В отношении представителя «Восхода» передавшего взятку возбуждено уголовное дело. Сообщается, что штраф уже оплачен компанией.

Андрей Ульченко