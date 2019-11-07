В день игры ФК «Ростов» с «Тамбовом» ограничат движение у «Ростов-Арены»

На подъездах к стадиону «Ростов-Арена» 9 ноября ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Причиной послужил матч «Ростов» — «Тамбов», который будет проходить в этот день на стадионе.

Так, движение по автомобильной дороге съезда с Южного подъезда к Ростову на ул. Магистральную от Южного подъезда до ул. Левобережная ограничат с 14:00 до 20:30. Кроме того, с 18:30 до 20:30 нельзя будет проехать по ул. Магистральной от Южного подъезда до ул. Левобережная. Движение транспортных средств также прекратится с1 2:30 до 20:30 по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена».

Дарья Голякова