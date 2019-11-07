В Челябинской области осудили главу поселка за махинации с землей

В Кизильском районе суд признал главу Гранитного сельского поселения Игоря Кисилева виновным в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков. Ему назначено наказание в виде штрафа в 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Установлено, что в феврале 2018 году глава поселка выдал родственнице и ее мужу фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав пользования двумя участками в поселке Первомайка. На основании этих документов супруги зарегистрировали землю в собственность. Ущерб местному бюджету превысил 420 тыс. руб.

В ходе расследования дела суд арестовал спорные участки, они будут возвращены в муниципальную собственность.