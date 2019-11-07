Судебного пристава оштрафовали на 850 тыс. рублей за покушение на взяточничество

Кировский суд Перми вынес приговор бывшему судебному приставу, обвинявшемуся в покушении на получение мелкой взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. руб., с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что пристав предложил женщине, в отношении которой возбуждено исполнительное производство, за 40 тыс. руб. отменить постановление о взыскании исполнительного сбора, освободив ее от уплаты в федеральный бюджет более 150 тыс. руб.

Кроме этого, он предложил за взятку в 10 тыс. рублей прекратить исполнительное производство в отношении ее родственника, освободив его от взыскания налоговых платежей. Женщина платить не стала, а обратилась в службу собственной безопасности и полицию. Было возбуждено уголовное дело. Пристава из органов ФССП уволили.