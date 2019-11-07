07 ноября, четверг
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Audi обновила гоночное купе R8 LMS GT4

Компания Audi обновила гоночное купе R8 LMS GT4, созданное на базе серийного спорткара Audi R8.

Автомобиль, который на 60% повторяет дорожную версию, оснащается 495-сильным 5,2-литровым бензиновым V10 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Машина получила системы ABS и трекшн-контроль, для которых предусмотрены восемь вариантов работы, а также доработанную аэродинамику и новый мультифункциональный руль.

Напомним, премьера обновленного дорожного Audi R8 состоялась осенью 2018 года.

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