07 ноября, четверг
Компания Audi обновила гоночное купе R8 LMS GT4, созданное на базе серийного спорткара Audi R8.
Audi R8 LMS GT4. Фото: Audi
Audi R8 LMS GT4. Фото: Audi
Audi R8 LMS GT4. Фото: Audi
Audi R8 LMS GT4. Фото: Audi
Автомобиль, который на 60% повторяет дорожную версию, оснащается 495-сильным 5,2-литровым бензиновым V10 с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Машина получила системы ABS и трекшн-контроль, для которых предусмотрены восемь вариантов работы, а также доработанную аэродинамику и новый мультифункциональный руль.
Напомним, премьера обновленного дорожного Audi R8 состоялась осенью 2018 года.