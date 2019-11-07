Удмуртия вошла в ТОП-10 лучших регионов России для санаторно-курортного отдыха

Удмуртия заняла 9-е место в рейтинге лучших регионов России для санаторно-курортного отдыха в ноябре 2019 года. Для отдыха в санатории в республике придется потратить в среднем 2,24 тыс. руб. в день, сообщает ТурСтат.

Помимо Удмуртии в ТОП-10 обозначенного рейтинга вошли Московская, Тюменская область, Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Алтайский край, Нижегородская, Ленинградская и Свердловская области. Средняя стоимость отдыха в санатории в день в этих регионах составит 2,95 тыс. руб., 2,55 тыс. руб., 2,43 тыс. руб., 2,12 тыс. руб., 2,28 тыс. руб., 3,12 тыс. руб., 2,46 тыс. руб., 2,67 тыс. руб., 2,24 тыс. руб. и 2,22 тыс. руб. соответственно. Отметим, что в рейтинг не были включены курорты КМВ и юга России.