Свердловское правительство проверит, повышают ли предприятия региона зарплаты рабочим

Рост зарплат и увеличение темпов заключения коллективных договоров на свердловских предприятиях станут темами отдельного заседания регионального кабинета министров. По словам губернатора Евгения Куйвашева, которые приводит департамент информполитики области, эти вопросы будут детально рассмотрены до конца года.

Областной департамент по труду и занятости совместно с профильными министерствами проверят все предприятия региона и составят антирейтинг предпринимателей, которые не выполняют поставленные задачи. Среди потенциальных аутсайдеров директор департамента Дмитрий Антонов выделил представителей малого бизнеса.

Тему повышения уровня средней заработной платы в регионе Евгений Куйвашев поднял на в ходе своего недавнего обращения к депутатам Законодательного собрания Свердловской области. Глава региона подчеркнул, что власти Среднего Урала намерены в ближайшие три года увеличить объем налоговых льгот более чем на 4%. Взамен от бизнеса губернатор ждет рост заработной платы в отраслях экономики региона.

О приоритетах бюджетной политики региона, читайте в материале «Нас не устраивает уровень среднемесячной зарплаты»