В Перми изменится движение по двум автобусным маршрутам

С 15 ноября автобусные маршруты №2 «Станция Пермь II — станция Пермь I» и №3 «Микрорайон Нагорный — станция Пермь I» будут перенаправлены на ул. Советскую и начнут следовать до завода имени Шпагина.

С 14 ноября, для возможности совершения разворота автобусов, стоянка автомобилей в районе завода имени Шпагина будет запрещена.

Как сообщается на сайте мэрии, на маршрутах поставят остановочные комплексы, на платформе станции Пермь I и разворотной площадке на ул. Советской разместят информационные стенды.

Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, управление внешнего благоустройства провело исследование состояния путепровода на ул. Решетникова возле вокзала Пермь I. Экспертиза показала, что путепровод частично в аварийном состоянии. Наиболее опасными местами признаны порядка 10 м, на протяжении которых преимущественно находится тротуар, а не проезжая часть. Эти сведения стали основанием для пересмотра маршрутной сети.

Департамент дорог и транспорта планировал сократить движение автобусов №2 и 3 до остановки «Сквер Решетникова», то есть они не будут курсировать до конечной остановки «Пермь I» и проезжать потенциально опасный объект.