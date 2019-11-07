ЧТПЗ вложит 780 млн рублей в производство труб для АЭС

Группа ЧТПЗ приступила к реализации инвестиционного проекта по производству нержавеющих бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций. Будут введены в эксплуатацию новые производственные мощности на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ). Объем инвестиций составит 780 млн руб., сообщает пресс-служба ЧТПЗ.

На Первоуральском новотрубном заводе в 2021 году планируют запустить поточную линию отделки и сдачи труб, а также автоматизированный комплекс средств неразрушающего контроля. Реализация инвестпроекта позволит компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали, отмечает директор по стратегии группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.

Группа ЧТПЗ является поставщиком труб для Ростовской, Белорусской, Курской, Ленинградской и Тяньваньской (Китай) атомных электростанций, а также для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу - 1» (Вьетнам).