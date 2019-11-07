Компания «Полисан» открыла в Петербурге научно-технологический центр

В Петербурге открыт научно-технологический центр ( НТЦ) фармацевтической компании «Полисан». Он предназначен для выполнения полного цикла создания лекарственных препаратов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга, центр был построен в рамках реализации инвестпроекта с объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей. Запуск НТЦ позволил открыть 150 рабочих мест.

Напомним, что первый производственный корпус завода НТФ «Полисан» открыла в 2005 году, в 2012 году запустила вторую очередь, склад и собственный энергокомплекс. Третья очередь предприятия на улице Салова начала работать в 2018 году.