Житель Анапы осужден на два с половиной года колонии за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд приговорил жителя Анапы Руслана Алиева к 2,4 годам колонии по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ - «Публичное оправдание и пропаганда терроризма», сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Осужденному также запрещен доступ к сети интернет на 3 года.

По данным ФСБ, господин Алиев разместил в интернете материалы о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Лингвистическое исследование подтвердило, что размещенные в сети тексты и видеоматериалы пропагандируют и оправдывают терроризм. Приговор вступил в законную силу.

Анна Перова, Краснодар