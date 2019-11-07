Задержанный Интерполом предприниматель успел «разыграть» жителей Черноземья на 11 млн рублей

Прокуратура Воронежской области направила в Ленинский районный суд Воронежа уголовное дело по обвинению гражданина Украины 42-летнего Левана Хачатуряна в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы).

Как считает следствие, еще в 2011 году обвиняемый совместно с двоюродным братом создал ООО «РСП», филиалы которого открылись в Воронеже, Белгороде, Липецке, Ростове-на-Дону и Старом Осколе. Сотрудники этой организации заключали с гражданами договоры на участие в различных программах по приобретению жилья и транспорта. После этого клиенты вносили ежемесячные платежи и рассчитывали на участие в розыгрышах, по итогам которых якобы и распределялись активы.

На самом деле «договоры не предусматривали возвращение средств в случае расторжения». «Фактически розыгрыши не проводились, всего обманным путем братьям удалось похитить более 11 млн руб. у 75 потерпевших»,— подсчитали в прокуратуре.

В 2014 году уголовное дело в отношении двоюродного брата Хачатуряна было направлено в суд, он был лишен свободы на четыре года. Леван же с семьей проживал в Австрии. Но в 2017 году был задержан сотрудниками Интерпола Польши и в мае 2019-го выдан РФ. «Свою вину в инкриминируемом преступлении он признал»,— добавили в надзорном ведомстве.

Владимир Зоркий