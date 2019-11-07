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«Уралуправдор» ищет подрядчика для ремонта Тюменского тракта

Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства объявило конкурс на капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень на территории Свердловской области. Как следует из конкурсной документации, речь идет об участке трассы км 220+000 – км 240+000. Максимальную стоимость работ оценили в 2,4 млрд руб., которые выделят из федеральной казны.

Победитель конкурса должен будет привести в порядок три участка Тюменского тракта: первый этап (км 220+000 – км 227+500, стоимость 1,012 млрд руб.), второй этап (км 227+500 – км 235+500, стоимость 1,814 млрд руб.), третий этап (км 235+500 – км 240+000, стоимость 577,89 млн руб.) и отремонтировать мост через реку Юшала. Приступить к выполнению задачи необходимо будет с момента подписания договора, а завершить все работы — до 20 ноября 2021 года. Заявки на конкурс будут принимать до 22 ноября, в этот же день определят победителя.

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