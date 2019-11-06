«Для глобальных инвесторов это достаточно интересные акции»

Финансовые результаты и планы компании «Роснефть» экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил в рамках программы «Деньги и биржи» со старшим аналитиком «БКС Капитал» Сергеем Суверовым.

— Что особенно обращает на себя внимание в результатах, которые представлены «Роснефтью»?

— Действительно финансовые показатели превзошли консенсус — это касается и выручки, и чистой прибыли. Но, наверное, бросился в глаза, прежде всего, рост добычи нефти, несмотря на то, что, как вы знаете, действует ограничение для России в рамках ОПЕК+. «Роснефть» увеличила добычу и прибыль. Это связано с тем, что негативный эффект от ограничения доступа к нефтепроводу «Дружба», который был во втором квартале, в третьем квартале исчерпал себя, и компания смогла увеличить объемы производства. И это, естественно, сказалось на финансовых показателях.

На что еще обратить внимание? Это, конечно, ситуация со свободным денежным потоком. Свободный денежный поток компании остается положительным 30 кварталов подряд, и если посмотреть на доходность свободного денежного потока, то это 19,4% — один из самых высоких показателей отрасли. Что «Роснефть» может из-за этого денежного потока делать? Во-первых, погашать долги, сокращать долговую нагрузку. Во-вторых, увеличивать дивиденды акционерам. Понятно, что акционерам нужны, прежде всего, хорошие дивиденды и уверенность в долгосрочных перспективах. Мне кажется, у «Роснефти» есть и то, и другое.

— Если я правильно понял, то Игорь Сечин как раз говорил, что совет директоров может рассмотреть увеличение дивидендов по итогам 2019 года, опираясь на серьезные финансовые результаты?

— Да, естественно, как раз рост показателей чистой прибыли дает возможность компании увеличивать дивиденды. Если посмотреть дивидендную доходность, то она может составить порядка 7-8%. Например, у Saudi Aramco, которая размещает свои акции, этот показатель — 4%, то есть, получается, акции «Роснефти» по дивидендной доходности могут более чем в два раза превысить показатели Saudi Aramco. Получается, что для глобальных инвесторов это достаточно интересные акции.

— Я хочу еще коснуться параметров инвестиционной программы: если верить заявлениям компании и менеджмента, то инвестиции в этом году могут составить около 1 трлн руб. Это все-таки более скромные результаты, чем первоначально предполагала «Роснефть»? Или мы не говорим о серьезном сворачивании или замедлении инвестиционных расходов?

— Инвестиционная программа компании остается на стабильном уровне, нет ни планов ее какого-то радикального сокращения, ни планов ее увеличения. Та цифра, которую вы назвали, это примерно объем ежегодных капвложений, которые планируются, наверное, в ближайшее время. Конечно, есть инвестиционные программы, все знают о планах в Арктике, которые «Роснефть» анонсировала, но это перспектива скорее не ближайших двух-трех лет, а более долгосрочная. На это, конечно, потребуются достаточно большие капитальные вложения, но это скорее долгосрочный проект.

— Соотношение чистого долга, если верить отчетности, которая была представлена, все-таки немного подросло. Мы говорим о каком-то сезонном эффекте, эффекте базы? С чем связаны такие показатели? Много сообщений, что действительно «Роснефть» хочет сокращать свой долг, даже та же Венесуэла сокращает долг перед «Роснефтью».

— На самом деле, если посмотреть на цифры, то компания снизила объем долговой нагрузки, долговых обязательств более чем на 14% с начала года. Рост чистого долга — это такая скорее бухгалтерская штука, это связано с изменением методики расчета международных стандартов отчетности, то есть это методологическое изменение, оно не связано с реальным увеличением долговой нагрузки, потому что реальная долговая нагрузка, наоборот, снизилась.