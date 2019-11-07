Рашид Загидуллин требует восстановления в должности главного режиссера театра имени Тинчурина

Вахитовский райсуд 13 ноября приступит к рассмотрению заявления с требованием к Минкульту Татарстана восстановить в должности бывшего главного режиссёра Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Рашида Загидуллина. Он был уволен в сентябре 2019 года в связи с истечением контракта.

Как сообщили «Ъ-Казань» в райсуде, назначенное на сегодня предварительное заседание не состоялось. Причины пресс-служба не уточнила.

Напомним, что в сентябре министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщила, что обеспечением выпуска спектаклей и репетиций в труппе Татарского национального театра занимается ученица господина Загидуллина Резеда Гарипова. При этом у нее нет статуса главного режиссера.

"Ъ-Казань"