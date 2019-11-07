Удмуртия может создать маршрут для промтуризма совместно со Свердловской областью и Пермским краем

Удмуртия, Свердловская область и Пермский край могут совместно создать маршрут в рамках промышленного туризма, который будет проходить через все три региона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по развитию туризма и туристской деятельности минэкономики Удмуртии Юлию Железняк.

«Это будет маршрут с очень удобной логистикой — можно прилететь или приехать в Екатеринбург, затем побывать в Пермском крае, а выездными воротами, крайней точкой станет Удмуртия. Это, наверное, самое сложное из направлений туризма, которое сейчас развивается не только у нас. Но, самое главное, есть понимание конечного результата, а это значит, что все сложится»,— отметила госпожа Железняк. Она добавила, что переговоры по организации совместного турмаршрута пройдут в текущем и следующем году.

Ранее сообщалось, что власти Удмуртии планируют включить в программу промышленного туризма не только крупные, но и небольшие предприятия республики. В настоящее время промтуризм, в частности, планирует развивать Увинский пищекомбинат.