В программу промтуризма Удмуртии включат небольшие компании

Власти Удмуртии планируют включить в программу промышленного туризма не только крупные, но и небольшие предприятия республики, Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления по развитию туризма и туристской деятельности минэкономики региона Юлию Железняк.

«Мы можем в промтуризме говорить необязательно про крупные промышленные предприятия ОПК, до которых сложно достучаться. Можно в первую очередь привлекать в проект небольшие частные компании, которым это в первую очередь будет нужно. Они быстрее поймут, что это дополнительный доход и лояльность к бренду. Мы с небольшими компаниями сейчас стали более активно работать. Потому что мы пока достучимся до гигантов, можно потерять эту нишу»,— отметила госпожа Железняк.

Она подчеркнула, что в настоящее время промтуризм, в частности, планирует развивать Увинский пищекомбинат. Юлия Железняк добавила, что из крупных предприятий Удмуртии промтуризм активно развивают лишь два крупных предприятия — «Ижсталь» и мотозавод «Аксион-Холдинг». Кроме того, она сообщила, что экскурсии на производство предлагает Сарапульский ликеро-водочный завод, а Завьяловский тепличный комбинат представляет посетителям уникальную систему выращивания овощей с дегустацией. Также госпожа Железняк выразила надежду, что в будущем к промтуризму подключатся концерн «Калашников» и Ижевский автозавод. «На "ИжАвто" — желательно с экстрим-драйвом на Lada Vesta, чтобы все поняли надежность отечественного автомобиля»,— добавила Юлия Железняк.

Напомним, что в Удмуртии для развития промышленного туризма создадут туристско-рекреационный кластер «Удмуртия ЗАВОДит». На реализацию проекта планируется потратить 6,75 млрд руб., из них 4,25 млрд руб. — средства инвесторов. Некоторые инвесторы проекта, указанные в распоряжении правительства республики, оказались не в курсе своего участия в нем.