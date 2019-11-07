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Главой ГИБДД Тольятти стал Андрей Капунов

На пост начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по Тольятти назначен подполковник полиции Андрей Капунов. Соответствующий приказ подписал начальник ГУМВД по Самарской области, сообщается на сайте главка.

Андрей Капунов является уроженцем Пензы. В 1997 году он окончил Пензенский государственный технический университет по специальности «инженер-электромеханик». После этого он отучился в самарском филиале Саратовского юридического института МВД России по специальности «правоохранительная деятельность».

Андрей Капунов служит в правоохранительных органах с декабря 1997 года. Сначала он занимал пост инспектора ДПС в ГИБДД Тольятти, а с 2007 года – разные руководящие должности в ГИБДД города, Ставропольского района и в Жигулевске. С 2014 года Андрей Капунов замещал начальника отдела ГИБДД УМВД по Тольятти.

Георгий Портнов


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