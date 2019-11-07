Волгодонск привлек кредит 229 млн рублей под 8% годовых

В объявленном администрацией Волгодонска конкурсе на право заключения контрактов по предоставлению невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 229 млн руб. победил Сбербанк, сообщает «Интерфакс-Юг».

Так, банк выиграл право предоставить кредитную линию с лимитом 150 млн руб., предложив заключить контракт под 8% годовых. Участие в аукционе также принимал банк "ФК Открытие", предложивший более высокую цену. Сбербанк также победил в аукционе волгодонской администрации на право предоставить кредитную линию с лимитом 79 млн руб. под 8% годовых, предложив более низкий процент, чем банк «Возрождение».

Дарья Голякова