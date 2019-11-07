BMW отложила премьеру новых M3 и M4 до 2021 года

Компания BMW отложила премьеру новых M3 и M4 до 2021 года, сообщает Motoring со ссылкой на главу подразделения BMW M Маркуса Флаша.

Господин Флаш подчеркнул, что пока существуют только прототипы новых моделей, но официальная премьера седана BMW M3 и купе BMW M4 состоится не раньше 2021 года. При этом оба автомобиля будут доступны как с механической, так и с автоматической коробками передач, а также с задним и полным приводом.

Напомним, ранее появилась информация о том, что BMW M намерена расширять линейку «заряженных» кроссоверов.