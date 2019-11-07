07 ноября, четверг
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Белебеевские электросети ООО «Башкирэнерго» внедряют новые изоляторы

гирлянда с изоляторами U120AD и ПСД-70Е с полимерным покрытием на ВЛ 110 кВ «Аксаково – Ермекеево-2».

гирлянда с изоляторами U120AD и ПСД-70Е с полимерным покрытием на ВЛ 110 кВ «Аксаково – Ермекеево-2».

В Белебеевских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») ведется монтаж новых изоляторов. До конца текущего года на ВЛ 110 кВ «Раевка-тяга – Ашкадар, 1 ц» планируется установить 18 стеклянных изоляторов ПСД-70Е и 27 линейных подвесных изоляторов U120AD.


Данные типы изоляторов еще не применяются в других производственных отделениях ООО «Башкирэнерго». По словам начальника отдела линий электропередачи ПО «БЭС» Артема Салимгареева, эти устройства обладают рядом преимуществ по сравнению с фарфоровыми и обычными стеклянными.

- Конструкция ПСД-70Е способствует увеличению длины пути утечки и позволяет избежать отложения от загрязнений, - отмечает он. - U120AD являются аэродинамическими, поэтому могут самоочищаться от пыли песка и выбросов промышленных предприятий под действием ветра. У них большой диаметр, который служит зонтом от птичьего помета, а в зимнее время не дает скапливаться снегу и гололедным отложениям. Кроме того, они обладают наилучшей удельной эффективной длиной пути утечки.

Замена изоляторов в Белебеевских электросетях началась в прошлом году. Тогда сетевики смонтировали 54 новых изолятора на ВЛ 110 кВ «Аксаково – Ермекеево-2», а также 46 изоляторов ПС-70И с увеличенным вылетом ребра на ВЛ 35 кВ «Шкапово – Коммуна».

Проводимые работы позволяют значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей при ремонтах и реконструкции существующих ЛЭП.

Печать

Все материалы

Башкирская электросетевая компания

Белебеевские электросети ООО «Башкирэнерго» внедряют новые изоляторы

Проект Smart grid АО «БЭСК» представляет интерес для минских энергетиков

Центр управления сетями г. Уфы посетили уфимские школьники

В Уфе завершился XIХ Российский энергетический форум

АО «БЭСК» приняло участие в ярмарке вакансий УГНТУ

Экспозиция АО «БЭСК» признана победителем международной выставки «Энергетика Урала»

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя