Белебеевские электросети ООО «Башкирэнерго» внедряют новые изоляторы

гирлянда с изоляторами U120AD и ПСД-70Е с полимерным покрытием на ВЛ 110 кВ «Аксаково – Ермекеево-2».

В Белебеевских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») ведется монтаж новых изоляторов. До конца текущего года на ВЛ 110 кВ «Раевка-тяга – Ашкадар, 1 ц» планируется установить 18 стеклянных изоляторов ПСД-70Е и 27 линейных подвесных изоляторов U120AD.

Данные типы изоляторов еще не применяются в других производственных отделениях ООО «Башкирэнерго». По словам начальника отдела линий электропередачи ПО «БЭС» Артема Салимгареева, эти устройства обладают рядом преимуществ по сравнению с фарфоровыми и обычными стеклянными.

- Конструкция ПСД-70Е способствует увеличению длины пути утечки и позволяет избежать отложения от загрязнений, - отмечает он. - U120AD являются аэродинамическими, поэтому могут самоочищаться от пыли песка и выбросов промышленных предприятий под действием ветра. У них большой диаметр, который служит зонтом от птичьего помета, а в зимнее время не дает скапливаться снегу и гололедным отложениям. Кроме того, они обладают наилучшей удельной эффективной длиной пути утечки.

Замена изоляторов в Белебеевских электросетях началась в прошлом году. Тогда сетевики смонтировали 54 новых изолятора на ВЛ 110 кВ «Аксаково – Ермекеево-2», а также 46 изоляторов ПС-70И с увеличенным вылетом ребра на ВЛ 35 кВ «Шкапово – Коммуна».

Проводимые работы позволяют значительно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей при ремонтах и реконструкции существующих ЛЭП.