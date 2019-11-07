Суд продлил арест обвиняемому в госизмене ученому Ковалеву

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест научного сотрудника ФГУП ЦНИИмаш Романа Ковалева, которого обвиняют по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко. Господин Ковалев является учеником другого фигуранта дела, 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева.

«Постановлением суда от 1 ноября срок содержания под стражей в отношении Ковалева продлен на три месяца, а всего до восьми месяцев, то есть до 5 февраля 2020 года»,— сказала госпожа Первовласенко (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Ковалев стал третьим фигурантом дела. Ранее был отправлен под домашний арест сотрудник ФГУП ЦНИИмаш кандидат технический наук Сергей Мещеряков, его подозревают в госизмене. Ученого Кудрявцева арестовали в 2018 году.

Напомним, Виктор Кудрявцев занимался моделированием обтекания ракет-носителей космических кораблей и спутников воздушной средой в ходе старта и посадки. По версии ФСБ, господин Кудрявцев передавал бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

Коллеги и близкие физика говорят, что обмен информацией с институтом шел в 2011–2013 годах в рамках совместного с Минобрнауки России проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей.

О ходе дела — в публикации “Ъ” «Физика на дом».