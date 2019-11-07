Группу мигрантов из Средней Азии осудили за нападения на китайцев

Каслинский городской суд вынес приговор по уголовному делу четырех граждан Таджикистана и Узбекистана, совершавших разбойные нападения на китайцев.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что в октябре 2018 года иностранцы незаконно проникли в жилище граждан Китая на территории тепличного комплекса в Каслинском районе и похитили у них имущество на сумму 178,5 тыс. руб. Через несколько дней соучастники ворвались в дом китайцев в другом хозяйстве. Угрожая насилием, разбойники похитили деньги и ценные вещи на общую сумму 490,5 тыс. руб. Чтобы скрыться с места преступления, преступники угнали автомобиль «Ниву» с территории тепличном комплекса.

Суд признал всех четверых виновными в разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ), а одного еще и в угоне (ч.4 ст.166 УК РФ), приговорив к лишению свободы на сроки от 8 до 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании ущерба.