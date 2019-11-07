США обвинили двух экс-сотрудников Twitter в шпионаже в пользу Саудовской Аравии

Минюст США обвинил двух бывших сотрудников Twitter в слежке за пользователями по поручению Саудовской Аравии, сообщает газета The Washington Post. Гражданина США Ахмада Абуаммо арестовали за то, что тот получал нелегальный доступ к трем аккаунтам, а гражданина Саудовской Аравии Али Алзабара обвинили в получении доступа к данным 6 тыс. учетных записей соцсети в 2015 году.

В шпионаже обвинили еще одного гражданина Саудовской Аравии Ахмеда Алмутаири. По версии США, он был посредником между саудовскими чиновниками и сотрудниками Twitter. Предполагается, что оба гражданина Саудовской Аравии сейчас находятся на территории королевства.

«Мы не позволим американским компаниям или американским технологиям стать инструментами иностранных репрессий в нарушение американского законодательства»,— сказал газете федеральный прокурор США Дэвид Андерсон.

Это первый случай, когда прокуроры публично обвиняют Саудовскую Аравию в шпионаже в США, пишет газета. Источник The Washington Post сказал, что обвиняемые передавали данные Бадера Аль Асакера из некоммерческого фонда MiSK. Газета утверждает, что он принадлежит наследному принцу королевства Мухаммеду бен Салману.

Один из взломанных аккаунтов предположительно принадлежал Омару Абдулазизу. Он критиковал Саудовскую Аравию и дружил с обозревателем The Washington Post Джамалем Хашкаджи, которого убили в 2018 году в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Подробнее об убийстве читайте в материале “Ъ” «Мертвый журналист стал опаснее живого».