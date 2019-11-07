Десять километров дороги Пермь — Екатеринбург отремонтирует подрядчик из Санкт-Петербурга

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» подвело итоги торгов на реконструкцию участков автомобильной дороги 1Р 242 Пермь — Екатеринбург. Аукцион состоялся 5 ноября. Единственным участником торгов оказалось ООО «Строительно-производственная компания „Зеленый город“». Ее заявка была допущена к торгам, говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс». С участником будет заключен контракт по начальной стоимости в 3,6 млрд руб.

Подрядчик должен отремонтировать участок, расположенный на (47+400) — (58+400) км в Пермском крае (от Кукуштана в сторону Кунгура). Протяженность участка — 10 км, ширина проезжей части — 15 м. Работы необходимо завершить до 20 октября 2020 года.

Отметим, что подрядчика удалось найти с третьего раза — прежние аукционы признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Победитель торгов является подрядчиком по содержанию кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга А-118. С ним в 2018 году был заключен контракт стоимостью 2,8 млрд руб.