В Челябинске прекратило работу японское кафе

Заведение быстрого питания «Япон Бульон» на улице Цвиллинга закрылось. Об этом владельцы коротко сообщили на странице кафе в Instagram. «Мы закрылись»,- сообщается в аккаунте под фотографией подвешенного на веревке скелета.

74.ru со ссылкой на бывшего собственника заведения Михаила Плетнева сообщает, что закрытие временное, и в ближайшее время кафе продолжит работу. По его словам, у «Япон Бульона» сменился собственник. «У нас это не единственный бизнес, мы решили сосредоточить усилия на основной работе»,- сообщил изданию бизнесмен.

Кафе начало работу весной этого года на месте закрывшегося ранее «Руки вверх бара». Основным блюдом заведения был рамен - японский суп из лапши.