07 ноября, четверг
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Центральную площадь Ижевска будут посыпать мраморной крошкой зимой

Зимой Центральную площадь Ижевска будут посыпать мраморной крошкой вместо противогололедных реагентов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

«Весной мраморная крошка будет собираться из ливневок и следующей зимой может быть использована вновь. Для очистки ступеней от снега планируют использовать соль. Расплавленный снег будет расчищаться до бетона. От использования песчано-соляной смеси планируют отказаться и при обработке тротуарных и пешеходных зон в зимний период»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ижевске планируют отказаться от песчано-солевой смеси при обработке дорог зимой. Ее могут заменить жидкими противогололедными реагентами. Отметим, что по итогам последнего зимнего сезона на улицы столицы Удмуртии высыпали 24 тыс. тонн песчано-солевой смеси.

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