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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Директор службы по регулированию численности безнадзорных животных ответит за смерть пенсионерки

СУ СКР по Пермскому краю предъявило обвинение в халатности руководителю МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Игорю Сафонову. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, господин Сафонов проявил бездействие, которое повлекло смерть 87-летней жительницы Перми, погибшей, по предварительным данным, от укусов стаи бродячих собак. Пенсионерка вышла из дома и пропала 14 октября, спустя сутки ее останки и фрагменты одежды были найдены в логу.

Жители района, в котором проживала пенсионерка, сообщали чиновникам о стаях агрессивных беспризорных собак, однако надлежащих мер к их поимке и изоляции в специальном центре предпринято не было.

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