СКР назвал версию покушения на кузбасского адвоката Сергея Учителя

Кузбасское управление Следственного комитета России, расследующее покушение на адвоката Сергея Учителя, в качестве одной из версий преступления рассматривает заказное убийство. Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Покушение на Сергея Учителя было совершено вечером 6 ноября. Когда юрист выходил из офиса, киллер выстрелил ему в область груди. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали охранник и сотрудник конвойной службы УМВД России по Кемерово, ставшие очевидцами покушения. Киллера они удерживали до приезда опергруппы. Сергею Учителю вызвали неотложку, с огнестрельным ранением груди он был госпитализирован.

На месте преступления криминалисты изъяли гильзу и пистолет, переделанным под стрельбу боевыми патронами из пневматического либо травматического ствола. Известно, что 53-летний задержанный является уроженцем города Находки. В Кемерово он прилетел якобы для поиска работы и проживал на арендованной квартире. Расследование установило, что жертву от поджидал несколько часов на автостоянке.

Константин Воронов