В четырех регионах задержаны 16 подозреваемых в хищении денег у тысячи человек

В четырех регионах России МВД задержало 16 человек по подозрению в мошенничестве. По данным полиции, они обещали гражданам помощь в получении кредитов, но на самом деле похищали деньги. Потерпевшими числится более тысячи человек. В основном это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.

ГУ МВД по Алтайскому краю возбудило дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). «В ходе 25 обысков изъяты бланки, печати, штампы, компьютерная техника, сотовые телефоны, сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела»,— сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четырех человек отправили под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полиция сообщает, что подозреваемые выполняли разные роли: одни искали граждан, которым нужны деньги, вторые убеждали их воспользоваться услугами, третьи работали в качестве сотрудников колл-центра, четвертые отвечали за рекламу и сбор денег.

О росте числа мошенничества с подменой номеров банка читайте в материале “Ъ” «Мошенники заняли телефоны».