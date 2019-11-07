Питерский сервис по доставке еды вышел на рынок Екатеринбурга

Сервис по доставке продуктовых наборов Grow Food (Санкт-Петербург) начал работать в Екатеринбурге, Мурманске, Краснодаре, Казани и Новосибирске. В новых городах Grow Food будет доставлять замороженные продуктовые наборы, а не фреш-продукцию, как в Петербурге и Москве.

«Организация производства в каждом регионе требует серьезных капитальных затрат, поэтому нам выгоднее поставлять туда еду, приготовленную по технологии акустической шоковой заморозки, из столиц. Так мы сможем контролировать качество продукции и снизить ее стоимость»,— рассказал “Ъ-СПб” сооснователь и СЕО Grow Food Даниэль Гальпер. Средняя стоимость одного заказа в регионах составит 650 руб. — против 790 руб. в Петербурге и Москве.

По его словам, если результаты работы в пяти новых городах будут успешными, то сервис планирует продолжить региональную экспансию и к концу 2020 года на регионы будет приходиться 30% оборота сервиса.

Эксперты неоднозначно оценивают перспективы экспансии. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров обратил внимание, что продуктовые наборы Grow Food в регионах будут стоить дороже, чем доставка свежих блюд из ресторанов через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery club. Кроме того, замороженную еду будет сложнее позиционировать как здоровое питание, чем свежую, что может ограничить спрос, замечает он.

Сервис Grow Food был основан в Петербурге в 2015 году. По собственным данным, оборот компании в 2018 году составил 1,1 млрд руб., в 2019 году сервис ожидает его роста до 2 млрд руб. У стартапа насчитывается 25 тыс. активных клиентов. По данным агентства «Infoline-Аналитика», Grow Food является крупнейшим по обороту игроком на российском рынке доставки продуктовых наборов.

Подробнее о проекте, читайте в материале «Grow Food разрастется по городам»