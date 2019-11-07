Россия отправила в Донбасс очередную партию гумпомощи

МЧС России приступило к доставке 90-й партии гуманитарной помощи для Донбасса. Автомобили ведомства следуют к российско-украинской границе.

Там колонна разделится на две части: одна направится в Донецк, другая — в Луганск. Колонны доставят жителям Донбасса порядка 600 т гуманитарных грузов.

В 2018 году ООН призвала немедленно принять меры для защиты гражданских лиц, «страдающих в результате активных боевых действий в Донбассе». Как говорилось в заявлении по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, в ООН обеспокоены тем, что «миллионы украинцев в Донбассе сталкиваются с угрозой обстрелов и снайперского огня, а также с рисками, связанными с большим количеством мин и боеприпасов, которые не разорвались».

В октябре президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в поселке Золотое Луганской области, где ранее безуспешно пытались провести размежевание сторон. Встреча с бойцами батальона «Азов», которые называют разведение сил «капитуляцией», привела к спору, из которого президент вышел проигравшим.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский ушел без оружия».