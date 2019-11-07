«Вкусвилл» и бывший совладелец «Кофе Хауза» создали «Вкускофе»

Ритейлер «Вкусвилл» и бывший совладелец сети «Кофе хауз» учредили компанию «Вкускофе». По данным «СПАРК-Интерфакс», 80% долей во «Вкускофе» принадлежит «Вкусвиллу», 20% — у Владислава Дудакова.

В качестве отраслевой принадлежности «Вкускофе» указана работа ресторанов и кафе. Также туда входит работа предприятий с обслуживанием навынос и др.

Агрессивная конкуренция в сегменте «кофе навынос» и одни из самых высоких ставок аренды на рынке вынуждают операторов осваивать новые форматы. Сети «Правда кафе» и Cofix планируют решать проблему с помощью фудтраков.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Кофе на колесах».