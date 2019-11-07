ЕК предложила заключить с Белоруссией таможенное соглашение

Еврокомиссия рекомендует начать с Белоруссией переговоры по заключению соглашения о таможенном сотрудничестве, говорится в подготовленном ЕК проекте документа. В пояснительной записке к проекту, с которым ознакомилось «РИА Новости», говорится, что в последние годы наблюдается прогресс в отношениях между ЕС и Белоруссией, а двусторонняя торговля неуклонно растет.

В ЕК считают, что соглашение станет помимо прочего подходящим инструментом в борьбе с таможенным мошенничеством. Там напомнили, что у Белоруссии нет формально-правовой базы для таможенного сотрудничества с ЕС.

Ряд европейских и американских чиновников считает, что укрепление Союзного государства России и Белоруссии вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «баланс сил в Европе». Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович полагает, что ЕС должен поддержать суверенитет Белоруссии. Экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу говорит об отсутствии иллюзий по поводу того, что Белоруссия «пойдет таким же курсом, как Украина или Грузия», если сблизится с ЕС.