07 ноября, четверг
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Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Под Киевом на житомирской трассе взорвали автомобиль директора фармацевтической компании Игоря Сало. В результате он и его водитель тяжело ранены, охранник погиб, передает УНИАН.

По предварительной информации, подъехавший мотоциклист положил на крышу Mercedes-Benz S600 неизвестный предмет, который взорвался. В розыск объявлен спортивный мотоцикл марки BMW.

Взрывная волна задела около пяти автомобилей. Они стояли на красном свете на светофоре, сообщает 112.ua.

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