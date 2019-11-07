Представитель ООН по палестинским беженцам ушел в отставку на фоне внутреннего расследования

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Пьер Кренбюль ушел в отставку, сообщается на сайте организации. Его отставка связана с внутренним расследованием дела о возможных административных злоупотреблениях и нарушении этических норм.

«Управление службы внутреннего надзора завершило часть текущего расследования вопросов, связанных с управлением БАПОР. В результате выявлены проблемы управления, которые конкретно касаются Генерального комиссара. Он покинул пост до завершения процесса»,— сообщается на сайте организации. Пост главы агентства ООН по помощи Палестине временно займет Кристиан Сондерс.

В начале 2018 года президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем, а 16 января Госдепартамент объявил, что США перечислят БАПОР только $60 млн, что составляет менее 20% их ежегодных взносов в бюджет агентства. 31 августа администрация Трампа приняла решение и вовсе прекратить любую помощь БАПОР. Это поставило под угрозу существование агентства.

Как Пьер Кренбюль смог ликвидировать дефицит бюджета в БАПОР читайте в интервью “Ъ”.