Курс доллара. Прогноз на 7–8 ноября

Высокая волатильность на российском валютном рынке сохраняется. Если во вторник курс доллара опускался к уровню 63,3 руб./$, то по итогам торгов среды остановился возле отметки 63,97 руб./$, что на 40 коп. выше значений закрытия прошлой недели. Динамика американской валюты определяется ее поведением на мировом рынке, а также движением цен на нефть.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Нордеа-банк
|63.50-64.50
|"БКС Премьер"
|63.80-64.30
|СМП Банк
|63.50-65.50
|ПСБ
|63.50-64.50
|Банк Русский Стандарт
|63.80-64.80
|Банк Зенит
|65.00
|Консенсус-прогноз *
|64.31
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Татьяна Евдокимова, экономист
Явных триггеров для резких изменений курса российской валюты нет
Макроэкономический календарь до конца недели весьма скудный, поэтому явных триггеров для резких изменений курса российской валюты нет. Основным источником рисков остаются сильные позиции доллара, который заметно укрепился к основным валютам в рамках текущей недели благодаря хорошей макроэкономической статистике из США. Взаимная риторика между США и Китаем также останется ключевым фактором для рубля. Актуальными в рамках текущей недели остаются диапазоны 63–64 руб./$ и 70–71 руб./€.
Андрей Кадулин, начальник аналитического управления
В ноябре и декабре вырастет объем погашений внешнего долга
В ближайшие недели на рубль будут оказывать давление выросшие на 18% в сравнении с октябрем покупки валюты Минфином и ЦБ на рынке. К тому же в ноябре и декабре вырастет объем погашений внешнего долга. На этом фоне рубль, вероятно, вернется к уровням 64–64,5 руб./$, но в ближайшие дни в отсутствие негативного новостного фона курс будет оставаться в диапазоне 63,7–64 руб./$.
Антон Покатович, главный аналитик
Не ожидаем, что рублю удастся реализовать попытки возвращения к существенному укреплению
В середине недели рубль демонстрирует умеренное ослабление к уровням, вблизи 63,8 руб./$. Основным фактором поддержки остается укрепление рыночного оптимизма на фоне ожиданий скорого заключения первой фазы сделки между США и Китаем. В перспективе ближайших дней мы не ожидаем, что рублю удастся реализовать попытки возвращения к существенному укреплению — факторы сезонности выступают в пользу рублевой слабости. Полагаем, что до конца недели курс будет формироваться в диапазоне 63,7–64,4 руб./$.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Переоценка основана на умеренно-позитивном отношении инвесторов ко всей группе валют emerging markets
Согласно нашей модели, курс рубля по-прежнему локально переоценен относительно нефтяных цен, и в первую очередь эта переоценка основана на умеренно-позитивном отношении инвесторов ко всей группе валют emerging markets. На горизонте ближайших дней в базовом сценарии ожидаем движения пары доллар—рубль в диапазоне 63,50–64 руб./$.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Текущее равновесие на рынках может быть нарушено геополитическими новостями
Мировые рынки однозначно закладывают позитивный исход переговоров по торговому спору США и КНР, что делает рискованные активы слишком уязвимыми в случае отсутствия прогресса по этому направлению. Судя по динамике внутреннего долгового рынка РФ, который уже отыграл потенциал снижения размера ключевой ставки до уровня 6% на конец текущего года, спекулятивный интерес со стороны нерезидентов сошел на нет. Об этом же и говорят довольно скромные результаты размещения «длинных» ОФЗ в среду. Таким образом, текущее равновесие на рынках может быть нарушено геополитическими новостями, которые, при негативном их характере, вновь заставят инвесторов бежать из высокодоходных активов и валют.
Константин Кочергин, директор казначейства
Решающее влияние на рынок окажут новости о ходе переговоров между США и Китаем
До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар—рубль в диапазоне 63,40–64,25 руб./$ и по паре евро—рубль в диапазоне 70,30–71,25 руб./€. Решающее влияние на рынок окажут новости о ходе переговоров между США и Китаем по подписанию первой части торговой сделки между странами. Рубль будет получать дополнительную поддержку от спроса иностранных инвесторов на российские акции в виду их высокой дивидендной доходности. Также нефтяные котировки торгуются выше отметки $63 за баррель, что также оказывает существенную поддержку российской валюте.
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