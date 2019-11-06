Курс доллара. Прогноз на 7–8 ноября

Татьяна Евдокимова, экономист Явных триггеров для резких изменений курса российской валюты нет Макроэкономический календарь до конца недели весьма скудный, поэтому явных триггеров для резких изменений курса российской валюты нет. Основным источником рисков остаются сильные позиции доллара, который заметно укрепился к основным валютам в рамках текущей недели благодаря хорошей макроэкономической статистике из США. Взаимная риторика между США и Китаем также останется ключевым фактором для рубля. Актуальными в рамках текущей недели остаются диапазоны 63–64 руб./$ и 70–71 руб./€.

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления В ноябре и декабре вырастет объем погашений внешнего долга В ближайшие недели на рубль будут оказывать давление выросшие на 18% в сравнении с октябрем покупки валюты Минфином и ЦБ на рынке. К тому же в ноябре и декабре вырастет объем погашений внешнего долга. На этом фоне рубль, вероятно, вернется к уровням 64–64,5 руб./$, но в ближайшие дни в отсутствие негативного новостного фона курс будет оставаться в диапазоне 63,7–64 руб./$.

Антон Покатович, главный аналитик Не ожидаем, что рублю удастся реализовать попытки возвращения к существенному укреплению В середине недели рубль демонстрирует умеренное ослабление к уровням, вблизи 63,8 руб./$. Основным фактором поддержки остается укрепление рыночного оптимизма на фоне ожиданий скорого заключения первой фазы сделки между США и Китаем. В перспективе ближайших дней мы не ожидаем, что рублю удастся реализовать попытки возвращения к существенному укреплению — факторы сезонности выступают в пользу рублевой слабости. Полагаем, что до конца недели курс будет формироваться в диапазоне 63,7–64,4 руб./$.

Михаил Поддубский, главный аналитик Переоценка основана на умеренно-позитивном отношении инвесторов ко всей группе валют emerging markets Согласно нашей модели, курс рубля по-прежнему локально переоценен относительно нефтяных цен, и в первую очередь эта переоценка основана на умеренно-позитивном отношении инвесторов ко всей группе валют emerging markets. На горизонте ближайших дней в базовом сценарии ожидаем движения пары доллар—рубль в диапазоне 63,50–64 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Текущее равновесие на рынках может быть нарушено геополитическими новостями Мировые рынки однозначно закладывают позитивный исход переговоров по торговому спору США и КНР, что делает рискованные активы слишком уязвимыми в случае отсутствия прогресса по этому направлению. Судя по динамике внутреннего долгового рынка РФ, который уже отыграл потенциал снижения размера ключевой ставки до уровня 6% на конец текущего года, спекулятивный интерес со стороны нерезидентов сошел на нет. Об этом же и говорят довольно скромные результаты размещения «длинных» ОФЗ в среду. Таким образом, текущее равновесие на рынках может быть нарушено геополитическими новостями, которые, при негативном их характере, вновь заставят инвесторов бежать из высокодоходных активов и валют.