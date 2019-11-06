ФСИН готовит единый перечень опасных заболеваний для колоний и СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний готовит единый перечень заболеваний, препятствующих нахождению в местах уголовно-исправительной системы. Как пояснил в эфире радио «Говорит Москва» замдиректора ФСИН Валерий Максименко, существует перечень тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в колонии и подобный список для тех, кто находится в СИЗО.

«Эти два перечня разные. Дано указание, мы готовим новый единый и для тюрьмы, и для колонии перечень заболеваний, препятствующих нахождению в местах уголовно-исправительной системы»,— сказал господин Максименко. По его словам, один список от другого отличается примерно на 20 пунктов.

В марте сообщалось, что Минюст подготовил поправки к Уголовно-исполнительному кодексу РФ, позволяющие передавать информацию об освобождающихся осужденных с опасными для окружающих заболеваниями в органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья.

Всего по данным на 2018 год, в учреждениях уголовно-исправительной системы содержится 19 720 человек, больных туберкулезом. А количество ВИЧ-инфицированных осужденных составило 61 567 человек.