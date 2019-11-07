Воронежским филологам дали слово

Воронежский госуниверситет и региональные власти оперативно отреагировали на критику Владимира Путина, который накануне обратил внимание главы Минобрнауки Михаила Котюкова на резкое сокращение бюджетных мест на филологическом факультете черноземного вуза. Остались лишь шесть таких мест, хотя группа в магистратуре не может быть меньше 12 студентов. Теперь власти намерены компенсировать это целевым набором для подготовки школьных учителей. Впрочем, на этом проблемы вуза с гуманитариями не заканчиваются. Факультет журналистики ВГУ в будущем году может полностью лишиться бюджетных мест даже для первокурсников-бакалавров.

На заседании президентского совета по русскому языку 5 ноября заведующая кафедрой русского языка филфака ВГУ Людмила Кольцова заявила, что близок к завершению процесс ликвидации классического филологического образования, «по крайней мере в региональных вузах». «Дело в том, что на 2018, 2019 и 2020 годы цифры приема в магистратуру ВГУ — шесть бюджетных мест. При этом группа магистров по определенному направлению не может быть меньше 12 человек. Мне очень хотелось бы знать, как принимаются такие решения. Сокращаются наборы на филфаки классических университетов, которые всегда отличались глубиной, фундаментальностью и широтой образования»,— отметила госпожа Кольцова.

Владимир Путин попросил ответить Михаила Котюкова, отметив, что если сказанное Людмилой Кольцовой верно, «то трудно что-то комментировать». По словам господина Котюкова, цифры по бюджетным местам не снижаются, «но это конкурсное распределение»: «Количество заявок от университетов увеличивается, и это отражает интерес к подготовке специалистов. Группа формируется за счет бюджетных мест и тех, кто поступает платно, либо за счет средств работодателей».

«Какие здесь работодатели по русскому языку — деревня или поселок будет направлять?» — перебил Владимир Путин. «Предполагать, что еще шесть придет за свой счет учиться… Это не модная специальность, которая доходы приносит. Плохо, что основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит "на земле". Наведите порядок, посмотрите, что в реальной жизни происходит»,— посоветовал президент.

О вариантах решения проблемы с набором бюджетников на филфаке “Ъ-Черноземье” рассказали ректор ВГУ, депутат облдумы Дмитрий Ендовицкий и руководитель департамента образования и науки облправительства Олег Мосолов. По их словам, недостающие для формирования группы бюджетные места факультет сможет в будущем получить за счет договоров о целевом обучении с муниципалитетами. Их обучение в этом случае оплатят местные бюджеты.

«Рассматриваем вариант, когда для обучения магистров на филфаке будет оформляться заказ непосредственно под учебные заведения муниципалитетов, по такому формату мы уже сотрудничаем с педуниверситетом»,— рассказал господин Мосолов.

«В регионе реализуется комплексная программа поддержки молодых специалистов, включающая и послевузовскую поддержку. В этом году 50 молодых людей получили гранты на профессиональное развитие по 1 млн руб., семь из них — учителя русского языка и литературы»,— добавил он.

«Целевой набор на филфак был бы стратегически правильным решением», — согласен Дмитрий Ендовицкий.

При этом он полагает, что позиция Минобрнауки относительно бюджетных мест «сбалансированная и выверенная». «Конечно, тезис "чем больше бюджетных мест, тем лучше" для вуза с точки зрения профессионального эгоизма совершенно верный, но необходимо корректировать потребности, исходя из сложившейся ситуации. Тем более что на недавней встрече с молодыми учеными в ВГУ Михаил Котюков объявил, что будет внесена коррекция в методику распределения контрольных цифр приема и большая часть бюджетных мест из столичных вузов будет передана в региональные учебные заведения»,— сказал ректор.

На заседании совета Владимир Путин также призвал подумать над возвращением специалитета в филологическое образование: «Бакалавры только в младших классах преподают, а магистры — у выпускников? Что это дает?» Министр просвещения Ольга Васильева отметила, что специалитет «нужно возвращать на все педагогические специальности», Михаил Котюков, в свою очередь, считает, что за четыре года «можно качественно подготовить» филологов.

У региональных властей есть предложения и к дискуссии о выборе между болонской системой и специалитетом при подготовке педагогов-филологов, добавил господин Мосолов. «Речь о разработке аналога от наших коллег-медиков — педагогическая ординатура. Когда молодой человек, который прошел базовый академический курс, уходит на год работы в школу под руководством куратора,— рассказал руководитель департамента.— Такое изменение в высшем образовании требует федеральной инициативы. Но тема педагогической ординатуры уже обсуждалось на недавней встрече вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с воронежскими учителями. Возможно, мы вместе с коллегами из других субъектов сформируем для правительства предложения по этой теме». «Есть весомые аргументы "за" и "против" обеих схем обучения,— отметил Дмитрий Ендовицкий.— Пять лет позволяют подготовить всесторонне подкованного специалиста-русиста. В то же время студент, окончивший бакалавриат, имеет право скорректировать свою профессиональную траекторию, выбрав магистерскую программу по смежному профилю, и получить большие конкурентные преимущества на рынке труда».

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, проблема с бюджетными местами вновь появилась и на другом гуманитарном направлении ВГУ. Факультет журналистики в 2020 году не сможет принять на бюджет первокурсников-бакалавров ни на одно из основных направлений.

Аналогичная ситуация складывалась два года назад, но после обращений в Минобрнауки депутатов Госдумы от региона факультет получил бюджетные места на 2019-й. «Нам обнулили контрольные цифры приема в 2020 году по всей укрупненной группе специальностей и направлений, в которую входят "журналистика", "телевидение", "реклама и связи с общественностью", "медиакоммуникации" и "издательское дело",— рассказал “Ъ-Черноземье” декан журфака Владимир Тулупов.— Данные на 2021 год ожидаем после февраля». При этом факультет получил на 2020-й 12 бюджетных мест для партнерского с Минобороны профильного специалитета «военная журналистика».

Поднявшая проблему с местами на филфаке Людмила Кольцова сказала “Ъ-Черноземье”, что после беседы с президентом с ней пока не связывались ни представители вуза, ни облправительства. «Когда я ехала на совет, мне ректор дал напутствие: бейтесь за бюджетные места. Квоты определяет министерство, а ректорат нас по мере возможности поддерживает,— пояснила госпожа Кольцова.— В университете ликвидировано педагогическое образование на бюджетной основе, оно возможно только на платной. Это совершенно невероятная вещь, у нас в Воронеже учителя получают 10–11 тыс. руб. за полную ставку, а им предлагают платить более 100 тыс. руб. в год за образование». «Нынешняя магистерская программа по филологии — направление "коммуникация и текст". Это ни о чем. Нужно создавать магистратуру педагогического направления и готовить именно преподавателей русского языка и литературы для школ и вузов»,— заключила она.

Депутат Госдумы от Воронежской области Андрей Марков, который ранее обращался в Минобрнауки из-за нехватки бюджетных мест на журфаке ВГУ, скептически отнесся к идее целевого набора. «Такое решение — реакция на критику по горячим следам, оно не будет эффективным в долгосрочной перспективе. Дополнительные бюджетные места должны появляться не за счет местных бюджетов, а в рамках политики государства. Понятно, что есть специальности, не популярные для платного образования. Но в этих специалистах нуждается страна»,— считает господин Марков. Он полагает, что стоит вести речь «не об отдельных проблемах филфака, истфака или журфака ВГУ, а о сложностях с бюджетными местами, особенно на гуманитарных направлениях, во всей системе российского образования в целом».

Сергей Калашников