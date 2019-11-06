Медведев уволил заместителя руководителя Росавиации Ведерникова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Александра Ведерникова от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Как следует из распоряжения правительства, господин Ведерников покинул должность по собственному желанию.

«Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе»,— говорится в сообщении. Александр Ведерников был одним из шести заместителей руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Ранее о возможном увольнении господина Ведерникова, связанным с кадровыми перестановками в агентстве, писал “Ъ”.

Подробнее о кадровой ситуации в ведомствах, курирующих транспорт,— в материале “Ъ” «Росавиации меняют экипаж».