ПГК повышает эффективность работы парка за счет усиления межфилиальной логистики

Самарский и Нижегородский филиалы Первой грузовой компании (ПГК) совершенствуют технологии движения поездов на полигонах Куйбышевской и Горьковской магистралей.



Благодаря усилению межфилиальной логистики они рассчитывают ускорить оборот вагонов, повысить точность планирования погрузки, наладить ритмичный подвод порожнего подвижного состава, сократить объем маневровой работы и предупредить сгущенное прибытие вагонов на станции совершения грузовых операций.

«Одним из основных приоритетов ПГК является повышение эффективности работы парка вагонов. Межфилиальная логистика – это один из инструментов повышения операционной эффективности. Работая сообща, мы можем совершенствовать перевозочный процесс и выполнять все обязательства перед нашими клиентами часто независимо от обстановки на сети», – отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

В частности, филиалы планируют организовать осмотры вагонов, которые следуют со станции Агрыз Горьковской железной дороги (ГЖД) под погрузку на станции Круглое поле и Тихоново Куйбышевской железной дороги (КБШ), непосредственно перед отправлением. Нововведение также коснется составов, отправляющихся со станции Рузаевка КБШ на станцию Нуя ГЖД. Это позволяет своевременно отправлять подвижной состав в ремонт без передислокации. Кроме того, будет исключена подача неисправных вагонов клиентам.

«Станция Нуя – крупный транспортный узел Горьковской магистрали, больше всего цемента мы грузим именно здесь. С предприятием «Мордовцемент» (входит в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп») организуем перевозку грузов в составе технических маршрутов со станции Нуя назначением на Нижний Новгород-Сортировочный, Юдино, а также Рузаевку, расположенную на Куйбышевской магистрали, без переработки в пути следования. За счет применения технологии филиал уже сократил оборот порожних местных цементовозов на 12,3 часа и высвободил вагоны для дополнительного вывоза 41,5 тыс. тонн продукции предприятия. Сейчас для обеспечения потребностей партнера в подвижном составе планируем обратиться к руководству Горьковский и Куйбышевской железных дорог с просьбой включить в план формирования станции Рузаевка двухгруппного поезда назначением на Канаш. За счет этого увеличим объем отправок еще на 90 тыс. тонн и дополнительно сократим оборот подвижного состава более, чем на сутки», – отметил директор Нижегородского филиала ПГК Тарас Залужный.

Кроме того, стороны будут осуществлять погрузку по согласованному графику, а также обеспечивать ритмичную отгрузку цистерн со станции Новоспасское КБШ в адрес Горьковской магистрали. Эти действия, по мнению руководства филиалов, позволят сократить простои вагонов под грузовыми операциями и повысят их оборот.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.