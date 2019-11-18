Летом нынешнего года Chanel представила коллекцию высокого ювелирного искусства Le Paris Russe. Первый ее показ был устроен в Гран-Пале. Избранных пригласили на ужин с черной икрой и блинами под песни цыганского ансамбля. Звучит банально, но исполнено было невероятно. Вкуснейшие продукты, продуманный и очень фотогеничный декор помещения, идеально поставленный свет.

Коллекция по характеру во многом похожа на этот ужин. Она посвящена России в представлении Шанель, стране, в которой Мадемуазель никогда не бывала, но заочно любила ее, как и русских, некоторые из которых сыграли значительную роль в ее жизни. В коллекции есть кокошник-трансформер, узор вышиванка и брошь с двуглавым орлом, но ни в одном из украшений нет ни китчевости, ни банальности. И будучи русским человеком, немедленно хочешь все это надеть. Вообще, «Русский Париж» получился таким эффектным и грандиозным, что испытываешь какой-то прилив патриотической гордости.

Глава креативной студии Chanel Патрис Легеро Фото: предоставлено Chanel

Мне повезло не только насладиться икрой и бриллиантами, но и познакомиться с главным художником, создавшим коллекцию,— Патрисом Легеро. Он работает в доме Chanel давно, но интервью почти не дает. Как и многие другие большие и великие бренды, Chanel не часто выводит на авансцену своих ювелирных дизайнеров.

Сколько лет вы в Chanel и где работали до этого?

Дизайном ювелирных изделий я занимаюсь 27 лет. Сначала делал драгоценности в Cartier, потом в Van Cleef & Arpels. Уже больше десяти лет я работаю в Chanel главным дизайнером украшений и чувствую себя очень свободным, как и все люди, занимающиеся в компании творчеством. Я ни перед кем не отчитываюсь, разве что перед собой. Это установка Chanel — давать свободу художникам.

Новая коллекция высокого ювелирного искусства Le Paris Russe de Chanel вдохновлена Россией, вернее, представлением о ней Коко Шанель. Что немаловажно, представлением человека, который в России не был никогда. Вы сами бывали в России? С чего началась коллекция, как вам пришла такая идея?

Chanel повезло с богатой и интересной историей, поэтому каждый раз, создавая что-то новое, мы обращаемся к прошлому. Эта коллекция была инспирирована влиянием России на Шанель и ее работу. Многое здесь импровизация, фантазия. Это парижские украшения, созданные французскими ювелирами. Шанель, как вы справедливо заметили, никогда не бывала в России. Но у нее было свое понимание, свое довольно четкое видение того, что такое Россия. Ее представления об этой стране сформировали Стравинский, Дягилев, Серж Лифарь, великий князь Дмитрий... В ее квартире на рю Камбон, что любопытно, немало символов России. Например, там есть икона — подарок Стравинского, православные кресты и зеркало, которое кто-то из друзей привез ей из России.

Мы продолжаем эту русскую линию и в моде, и в парфюмерии (и прежде всего в нашем аромате Cuir de Russie), но еще никогда до настоящего времени мы не затрагивали эту тему в украшениях.

Я первый раз побывал в России в 2013 году, это была очень короткая поездка в Москву, а потом я дважды возвращался, посетил Санкт-Петербург. Я изучал российское искусство и культуру, чтобы создать новую коллекцию.

Вы говорите, что впервые приехали в 2013-м. То есть, полагаю, до начала работы над украшениями Le Paris Russe?

Совершенно верно. Но уже тогда у меня было желание сделать что-то посвященное России, хотя не было ни малейшего понимания, что конкретно.

Часть коллекции была сделана собственным ювелирным ателье Chanel, как я понимаю, а часть — мастерскими-подрядчиками?

Да. В собственном ателье мы, например, сделали два очень технически сложных сета, но не только их, разумеется.

Мы сотрудничаем с парижскими мастерскими, где-то с двадцатью разными ателье, каждое из которых в совершенстве владеет той или иной техникой. В зависимости от коллекции и задач мы привлекаем разные мастерские.

Но вернусь к собственному ателье Chanel. Мы с ним очень плотно сотрудничаем, каждый день общаемся — наша дизайн-студия находится по соседству. И мне кажется, только такая, в плотной связке, работа возможна, если хочешь создавать haute joaillerie. В ателье сейчас работает около 20–25 человек, количество сотрудников все еще растет, но очень медленно. Мы не хотим стать слишком большой мастерской. И не хотим расти слишком быстро. Потому что для нас самое главное — контролировать качество.

Беседовала Анна Минакова