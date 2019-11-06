РБК: куратором мусорной реформы может стать помощник вице-премьера Гордеева

Замминистра природы и экологии, который будет курировать работу по экологии и по обращению с отходами, в том числе мусорную реформу, могут назначить помощника вице-премьера Алексея Гордеева Константина Румянцева, сообщили источники РБК. В Минприроды отказались комментировать информацию о потенциальном кандидате.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова по его просьбе. Минприроды сообщило, что ведомство уже представило кандидата на эту должность. Его имя не называется.

Напомним, Владимир Логинов в начале 2019 года попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность действий региональных чиновников при установлении тарифа на услугу региональных мусорных операторов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Минприроды просит Генпрокуратуру разобраться в мусоре».