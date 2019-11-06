ЛОЭСК намерена привлечь две кредитные линии на 4,2 млрд рублей

АО «Ленинградская областная электросетевая компания» объявило два конкурса на право заключения генерального соглашения об открытии возобновляемых рамочных кредитных линий на общую сумму 4,24 млрд рублей. Объем первой составит 3 млрд руб., вторая — 1,24 млрд руб., сообщается на сайте госзакупок.

Заемные средства предполагается использовать для финансирования производственно-хозяйственной деятельности компании, также они пойдут на выплаты дивидендов, рефинансирования кредитов и займов, в том числе в банке кредиторе.

Согласно техзаданию, процентная ставка по кредиту должна составлять не более 8%. Заявки на конкурс принимаются до 6 декабря, его итоги планируется подвести 10 декабря текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ЛОЭСК стала владельцем ООО «РЭС» и выходит на энергетический рынок Петербурга.