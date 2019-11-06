Тюремные «колл-центры» оставят без мобильной связи

Правительство придумало, как бороться с «черными колл-центрами» в российских тюрьмах. Как пишет РБК со ссылкой на источник, в СИЗО и колониях будут глушить сотовую связь. Это должно помешать заключенным выманивать мошенническим путем у россиян деньги по телефону. СМИ писали, что по всей стране действуют около 300 таких группировок. Как они работают? И удастся ли от них избавиться? Об этом — Иван Якунин и Глеб Силко.

Из всех мошеннических звонков треть идет с территорий исправительных учреждений. Об этом три года назад говорили в МВД, более свежей статистики нет, хотя проблема никуда не делась. Регулярно поступают сообщения, что власти ищут эффективный метод борьбы. Сейчас обсуждают установку глушилок: якобы МВД поручило проработать этот вопрос ФСИН, ФСБ и Роскомнадзору. Официального подтверждения этих данных нет. Но есть вопрос: официально заключенным и так запрещено иметь телефоны, так почему не получается просто соблюдать правила? И как мобильные телефоны попадают к осужденным? На эти вопросы “Ъ FM” ответил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин: «Мобильные телефоны попадают в следственные изоляторы и исправительные колонии через оперативников. Нам известны случаи, когда коррумпированные сотрудники ФСИН, оформляя по документам легенду о якобы проносе мобильных телефонов для разработки дела того или иного осужденного, на самом деле создавали специальные бригады. Самый яркий пример — произошедшее в колонии №3 по Рязанской области: к нам обратилась женщина, у которой заключенные мошенническим способом похитили более 10 млн руб.».

Ежегодно у заключенных изымают 60 тыс. устройств, рассказывал депутат Госдумы Александр Хинштейн, но, судя по всему, этих мер не достаточно. Поэтому сейчас разрабатывается законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений блокировать определенные номера. Но Хиштейн — не первый. В прошлом году за проблему мошеннических «колл-центров» на территории колоний взялась Госкомиссия по радиочастотам. Она создала рабочую группу, вопрос изучили, но ни одна из технических мер борьбы не приглянулась экспертам. Видимо, поэтому и вернулись к глушилкам — их устанавливали еще в 90-х годах, рассказал правозащитник Андрей Бабушкин. И эксперимент ему показался неудачным: «Когда мне звонят с нелегальных телефонов, то обычно сообщают о том, что где-то что-то нарушено, или человек потерял родственника. Кроме того, давайте не забывать что, глушилки пытаются установить давно — с конца 90-х годов.

К чему это приводит? К тому, что сотрудники, адвокаты, жители соседних домов, работники, рядом находящихся предприятий не могут пользоваться телефонами».

Конечно, на это можно возразить, что для сотрудников ФСИН и адвокатов, которые посещают СИЗО или колонии, можно поставить стационарные телефоны, и они все-таки будут доступны для связи. Но этих неудобств можно избежать, если использовать более современные технологии, говорит президент Фонда информационной демократии Илья Массух. Они помогут противостоять всем телефонным мошенникам, а не только заключенным. «Правильнее применять современные цифровые технологии для борьбы с такими “колл-центрами”. Вот вы мне позвонили по телефону, сервис “Яндекса” показал мне, что это “Ъ FM”. Такие же вещи могут быть исполнены для поиска незаконных “колл-центров”. Таким образом людей будут оповещать, что это нежелательный звонок или спам»,— говорит Массух.

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Но и с этим могут быть трудности. Например, Центробанк летом этого года передал операторам связи 2,5 тыс. номеров, которые потенциально могут быть мошенническими, с просьбой о блокировке. Те стали перепроверять данные, и в итоге в черный список попали только 200 абонентов.

6 ноября Владимир Путин потребовал от службы исполнения наказаний обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы. Он отметил, что сделать это можно в том числе с помощью более жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников.