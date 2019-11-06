Депутат ЗакСа предложил увеличить субсидию на перевозку пассажиров в Петербурге не менее чем на 1,7 млрд рублей

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский внес несколько поправок к проекту закона о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Две из них касаются увеличения в следующем году субсидии на перевозку пассажиров в общественном транспорте.

Как сообщил “Ъ-СПб” сам господин Вишневский, в первой предлагается увеличить эту субсидию на 1,75 млрд рублей (425 млн руб. — метро, 560 млн руб. — автобусы, 767 млн руб. — трамваи и троллейбусы). По мнению парламентария, это позволит ограничить рост платы за проезд в общественном транспорте не более чем 5 рублями за разовый проезд.

Второй вариант предполагает увеличение субсидии на 2,8 млрд руб. (670 млн руб. — метро, 883 млн руб. — автобусы, 1,21 млрд руб. — электротранспорт). В таком случае увеличение платы за проезд составит не более 2 рублей, отметил депутат.

В качестве источников финансирования он назвал бюджетные инвестиции ЗСД (2,5 млрд руб.) и (во втором случае) еще 300 млн руб. из резервного фонда правительства.

Ранее “Ъ-СПб” писал о заявлении председателя городского комитета по транспорту Александра Головина о том, что повышения стоимости разового проезда на общественном транспорте в Петербурге на 5 руб. недостаточно, чтобы обойтись без субсидий.