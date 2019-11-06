Николай Долуда будет еще три месяца возглавлять Кубанское казачье войско

Избранный атаманом Всероссийского казачьего войска вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда может еще на протяжении трех месяцев возглавлять Кубанское казачье войско. Этот момент отражен в уставе ВсКо.

Работу Всероссийское казачье общество начнет с 1 декабря в Москве. Основными направлениями деятельности общества станут организация и координация деятельности войсковых казачьих обществ в России и за ее пределами. В настоящее время в стране насчитывается более 300 общественных объединений казаков.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что Указом президента РФ Владимира Путина заместитель главы администрации Краснодарского края и бессменный атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда назначен на должность атамана Всероссийского казачьего войска. Кроме того, он вместе с первым заместителем атамана Кубанского казачьего войска Николаем Перваковым вошел в состав Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.

Дмитрий Михеенко