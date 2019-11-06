Вице-губернатор Кубани Николай Долуда вошел в Совет при президенте по делам казачества

Вновь назначенный атаман Всероссийского казачьего войска и заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда вошел в состав Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Кроме господина Долуды в состав совещательного органа вошел первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска, казачий полковник Николай Перваков. Соответствующий Указ президента опубликован на официальном Портале правовой информации.

Председателем Совета назначен помощник президента РФ Анатолий Серышев, его заместителем – вице-премьер российского правительства Виталий Мутко, ответственным секретарем – заместитель начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Александр Орехов. Также в состав Совета входят первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич, народная артистка России Надежда Бабкина, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин и другие.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Указом президента РФ Владимира Путина заместитель главы администрации Краснодарского края и бессменный атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда назначен на должность атамана Всероссийского казачьего войска.

Дмитрий Михеенко