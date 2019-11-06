Суд отказался отменять итоги выборов в МО «Морские ворота» по заявлению наблюдателей

Кировский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении иска представителю общественного движения «Наблюдатели Петербурга» и члену ТИК №3 с правом совещательного голоса Глебу Чипиге, который требовал отменить итоги муниципальных выборов на участке №590 в МО «Морские ворота». Соответствующее решение суд принял в среду, 6 ноября, сообщил “Ъ-СПб” сам заявитель.

Напомним, что господин Чипига обратился в суд как избиратель. Он утверждал, что на данном избирательном участке (как, впрочем, и на нескольких соседних) члены комиссии не составили итоговый протокол, не провели заседание в помещении ИКМО, а также допустили ряд других нарушений. Эти факты он намеревался подтвердить с помощью видеозаписи с избирательного участка, однако суд отказался использовать ее в рамках рассмотрения дела. К тому же истец просил приобщить запись заседания ИКМО от 10 сентября. В этом ходатайстве ему также было отказано.

Ранее “Ъ-СПб” писал, прокуратура Кировского района Петербурга завела по событиям на участках в МО «Морские ворота» 12 административных дел.